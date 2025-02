Homem é agredido na madrugada na Vila Marina

Compartilhar no facebook

SIGA O SCA NO

Vítima de agressão estava caída antes de ser atendida - Crédito: Maycon Maximino

Um homem de 44 anos foi vítima de agressão na madrugada desta segunda-feira, 3. Ele estava caído no estacionamento de uma farmácia no cruzamento das Avenidas Dr. Salgado Filho com a São Carlos, na Vila Marina.

A vítima teria recebido pauladas na perna e foi ao solo. Não soube informar, todavia, quem seriam os agressores e a motivação.

Populares acionaram o SAMU que encaminhou a vítima com trauma nas pernas, à Santa Casa para atendimento médico.

Leia Também