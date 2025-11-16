Homem é agredido em casa noturna no Centro de São Carlos

Um homem de 38 anos registrou um boletim de ocorrência por lesão corporal após ser agredido dentro de uma casa noturna localizada na rua Major José Inácio, Centro de São Carlos, na madrugada deste sábado (15). A vítima, identificada apenas como Ricardo, alega ter sido empurrada duas vezes por uma mulher em aparente descontrole emocional. Ao questioná-la, acabou recebendo um soco direto na boca, que causou sangramento e hematomas.

De acordo com o relato no boletim de ocorrência, mesmo sendo o agredido, Ricardo foi retirado pelos seguranças do estabelecimento, que o impediram de chamar seus amigos ou seu marido, enquanto a agressora foi conduzida a outro setor da casa noturna.

Já do lado de fora, Ricardo buscou ajuda com o gerente, que teria apenas recomendado que ele registrasse uma reclamação formal. Pouco tempo depois, segundo ele, a agressora foi vista conversando com policiais militares que haviam sido acionados por uma briga envolvendo o namorado dela e outro frequentador, que já havia deixado o local.

Apesar dos ferimentos visíveis, Ricardo afirma ter sido tratado com desinteresse, sendo instruído apenas a registrar o boletim de ocorrência online. O registro foi feito horas mais tarde.

No documento, constam solicitações para que as imagens internas das câmeras de segurança sejam requisitadas, já que, segundo a vítima, “há testemunhas e tudo foi registrado”.

