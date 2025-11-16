(16) 99963-6036
domingo, 16 de novembro de 2025
Segurança

Homem é agredido em casa noturna no Centro de São Carlos

16 Nov 2025 - 08h14Por Jessica
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
Homem é agredido em casa noturna no Centro de São Carlos -

Um homem de 38 anos registrou um boletim de ocorrência por lesão corporal após ser agredido dentro de uma casa noturna localizada na rua Major José Inácio, Centro de São Carlos, na madrugada deste sábado (15). A vítima, identificada apenas como Ricardo, alega ter sido empurrada duas vezes por uma mulher em aparente descontrole emocional. Ao questioná-la, acabou recebendo um soco direto na boca, que causou sangramento e hematomas.

De acordo com o relato no boletim de ocorrência, mesmo sendo o agredido, Ricardo foi retirado pelos seguranças do estabelecimento, que o impediram de chamar seus amigos ou seu marido, enquanto a agressora foi conduzida a outro setor da casa noturna.

Já do lado de fora, Ricardo buscou ajuda com o gerente, que teria apenas recomendado que ele registrasse uma reclamação formal. Pouco tempo depois, segundo ele, a agressora foi vista conversando com policiais militares que haviam sido acionados por uma briga envolvendo o namorado dela e outro frequentador, que já havia deixado o local.

Apesar dos ferimentos visíveis, Ricardo afirma ter sido tratado com desinteresse, sendo instruído apenas a registrar o boletim de ocorrência online. O registro foi feito horas mais tarde.

No documento, constam solicitações para que as imagens internas das câmeras de segurança sejam requisitadas, já que, segundo a vítima, “há testemunhas e tudo foi registrado”.

 

 

 

Leia Também

Procurado pela Justiça por não pagar pensão alimentícia é capturado pela PM
Segurança09h04 - 16 Nov 2025

Procurado pela Justiça por não pagar pensão alimentícia é capturado pela PM

Homem é preso após agredir mulher no Santa Felícia
Segurança08h48 - 16 Nov 2025

Homem é preso após agredir mulher no Santa Felícia

Homem é detido com R$ 8 mil e drogas no Santa Angelina
Segurança06h06 - 16 Nov 2025

Homem é detido com R$ 8 mil e drogas no Santa Angelina

Motociclista fica ferida após colisão no Botafogo
Segurança14h26 - 15 Nov 2025

Motociclista fica ferida após colisão no Botafogo

Moto é furtada em frente à residência no Planalto Paraíso; proprietário pede ajuda
Segurança10h56 - 15 Nov 2025

Moto é furtada em frente à residência no Planalto Paraíso; proprietário pede ajuda

Últimas Notícias