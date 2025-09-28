Homem é agredido em bar na Vila Celina

Plantão Policial - Crédito: Foto: Arquivo Pessoal/São Carlos Agora

Um homem de 59 anos ficou ferido após ser agredido dentro de um bar localizado na Rua Dom Hélder Câmara, na Vila Celina, em São Carlos, na noite de sábado (27).

De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima, que está em situação de rua, relatou que foi até o estabelecimento para usar o banheiro quando foi surpreendida por um indivíduo conhecido pelo apelido de “Botinha”. O agressor teria atingido a cabeça do homem com uma garrafa de vidro e, em seguida, usado uma cadeira para golpear novamente a vítima, que tentou se defender com os braços.

Ferido na cabeça e com uma lesão no antebraço direito, o homem conseguiu sair do local e procurou o Plantão Policial para registrar a ocorrência. Uma equipe do SAMU foi acionada e realizou o atendimento inicial, encaminhando a vítima para uma unidade hospitalar.

Segundo o registro, não é a primeira vez que o agressor ataca a vítima. O caso foi encaminhado à delegacia da área e será investigado pela Polícia Civil.

