Homem é agredido em bar na Avenida São Carlos

02 Out 2025 - 08h36Por Da redação
Um homem de 30 anos registrou boletim de ocorrência após ser agredido, em um bar localizado na Avenida São Carlos, região da Vila Costa do Sol.

De acordo com o relato, a vítima estava sentada em uma mesa quando presenciou três homens zombando de outro cliente. Ao pedir que as ofensas cessassem, foi chamado para fora do estabelecimento por um garçom. Do lado de fora, segundo a vítima, ele foi surpreendido por um soco e, em seguida, sofreu chutes enquanto estava caído no chão.

O homem afirmou ainda que o garçom e o gerente do local participaram das agressões. Ele foi socorrido e encaminhado ao pronto-socorro, onde recebeu atendimento médico para as lesões no rosto, que deixaram cicatrizes.

A Polícia Militar interveio na ocorrência, mas os envolvidos não foram apresentados na delegacia no momento dos fatos. O caso foi registrado como lesão corporal.

