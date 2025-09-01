Homem é agredido e tem o celular roubado na região da rodoviária

Rodoviária de São Carlos - Crédito: arquivo

Na madrugada de domingo (31), um homem de 29 anos foi vítima de roubo e agressão física enquanto caminhava próximo à rodoviária de São Carlos, na Rua Adolfo Catani, no Jardim Macarenco.

Segundo o boletim de ocorrência registrado eletronicamente, a vítima relatou que foi surpreendida por um indivíduo que o atacou com socos e chutes, deixando-o desacordado. Durante a ação, o criminoso subtraiu o telefone celular da vítima.

Após recuperar a consciência, o homem conseguiu rastrear o aparelho, que apontava localização em uma residência na Rua Antônio Blanco. Ele foi até o endereço, mas não encontrou o celular.

O aparelho foi bloqueado pela operadora, e a Polícia Civil encaminhou o caso para a Delegacia responsável pela área, onde as investigações terão continuidade.

