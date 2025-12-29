Homem é agredido e leva mordida no peito em igreja

Plantão Policial - Crédito: Foto: Arquivo Pessoal/São Carlos Agora

Um caso de lesão corporal e ameaça foi registrado na noite deste domingo (28) em uma igreja localizada no bairro Jardim Jockel Club A, em São Carlos.

De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima, um homem de 39 anos, procurou a Polícia Civil após relatar que foi agredido por outro frequentador do mesmo templo religioso, um homem de 34 anos. O caso ocorreu por volta das 19h, dentro da igreja.

Segundo o relato, os dois teriam um desentendimento anterior envolvendo a prestação de um serviço que não foi concluído conforme combinado. Diante do impasse, a vítima buscou ajuda de um líder religioso para tentar intermediar a situação e evitar conflitos.

No entanto, no dia do fato, ao acreditar que teria seus pertences devolvidos, a vítima foi surpreendida pelo agressor, que teria partido para a agressão física. Conforme registrado, o homem foi mordido na região do peito, derrubado ao chão e sofreu tentativa de estrangulamento. Devido à força física do agressor, foi necessária a intervenção de três pessoas que estavam no local para contê-lo.

Ainda segundo o boletim, toda a ação ocorreu na frente dos filhos da vítima. Após as agressões, o autor também teria feito ameaças de morte contra a vítima e sua esposa.

O caso foi registrado como lesão corporal e ameaça e será analisado pela autoridade policial responsável.

Leia Também