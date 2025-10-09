Homem é agredido e busca ajuda em comércio no Santa Felícia

Crédito: Maycon Maximino

Um homem de 25 anos foi socorrido pelo SAMU na manhã desta quinta-feira (9) após ser agredido. A vítima chegou a um comércio localizado na Rua Emílio Mário Ribas, no bairro Santa Felícia, pedindo socorro ao proprietário, completamente ensanguentada. O comerciante acionou o SAMU, que compareceu ao local e prestou atendimento.

O homem apresentava ferimentos na cabeça e fraturas nos dedos da mão esquerda. Ele foi encaminhado à Santa Casa para receber cuidados médicos.

A vítima não soube informar onde ocorreu a agressão nem quem seria o autor do ataque.

