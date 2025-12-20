Homem é agredido e assaltado defronte à Câmara Municipal

Viatura Plantão Policial - Crédito: Lourival Izaque

Um homem de 35 anos foi vítima de roubo em via pública na região central de São Carlos. O crime ocorreu por volta do meio-dia da última quinta-feira (18), em frente à entrada da Câmara Municipal, na Rua Sete de Setembro, no Centro.

De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima transitava pelo local quando foi abordada por um indivíduo desconhecido. Mediante grave ameaça e agressão física, o autor conseguiu subtrair um cartão de transporte público e a carteirinha do sistema municipal, impedindo qualquer reação.

Após a ação, o suspeito fugiu e não foi localizado. O caso foi registrado posteriormente pela vítima por meio da Delegacia Eletrônica e encaminhado ao 1º Distrito Policial de São Carlos para investigação.

