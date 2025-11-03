Homem é agredido durante tentativa de roubo na Vila Isabel

Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

Um homem de 49 anos procurou a Polícia Civil de São Carlos para registrar uma tentativa de roubo ocorrida na noite do dia 20 de outubro, na Rua Santa Gertrudes, no bairro Vila Isabel.

Segundo o boletim de ocorrência, ele caminhava em direção à sua residência por volta das 20h45 quando foi abordado por uma mulher, aparentando ter entre 30 e 40 anos, que perguntou as horas. Após responder que não sabia, ele continuou seu trajeto, e ela anunciou o assalto, exigindo o celular.

Na sequência, um homem saiu de trás de um muro e desferiu um soco no rosto da vítima, tentando subtrair uma bolsa que ela carregava. A tentativa, porém, não teve sucesso.

Após buscar ajuda em uma empresa nas proximidades e, em seguida, em um posto de combustíveis, onde a Polícia Militar foi acionada, a vítima foi levada por um motorista de aplicativo até a UPA da Vila Prado, onde recebeu atendimento médico e foi liberada.

O caso foi registrado como roubo tentado com autoria desconhecida e será investigado pelo Distrito Policial da área dos fatos, que deve realizar eventual reconhecimento dos suspeitos.

Leia Também