Homem é agredido durante discussão em residência no Jardim Bandeirantes

Viatura Plantão Policial - Crédito: Maycon Maximino

Um homem ficou ferido após se envolver em uma agressão dentro de uma residência no bairro Jardim Bandeirantes, na noite desta sexta-feira (16).

De acordo com o boletim de ocorrência registrado no Plantão da Polícia Civil, a vítima relatou que é companheiro atual de uma mulher que possui filhos com o ex-companheiro. Segundo o relato, o autor foi até a residência por volta das 18h30 chamando pela ex-companheira. A vítima informou que a mulher não estava no local e teria permitido que ele entrasse na casa para verificar.

Ainda conforme o registro policial, após entrar no imóvel, o homem teria partido para cima da vítima com socos, iniciando uma luta corporal. A vítima afirmou que tentou se defender, também desferindo golpes. As agressões teriam sido presenciadas pelas crianças, que estavam sob os cuidados do autor no momento do ocorrido.

O caso foi registrado como lesão corporal.

