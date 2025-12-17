(16) 99963-6036
Segurança

Homem é agredido dentro de conveniência de posto no Centro de São Carlos

17 Dez 2025 - 08h43Por Da redação
Um homem de 26 anos foi vítima de agressão física na madrugada da última terça-feira (16), dentro da conveniência de um posto de combustíveis localizado na Rua Doutor Carlos Botelho, na região central de São Carlos.

De acordo com o boletim de ocorrência registrado na Polícia Civil, a vítima havia parado no local após uma confraternização de trabalho. Ao se deslocar para o banheiro da conveniência, encontrou uma colega e conversou brevemente com ela. Em seguida, ao tentar utilizar o banheiro masculino e perceber que a porta estava fechada, dirigiu-se a outro banheiro existente no local.

Nesse momento, o homem foi surpreendido por agressões físicas. Segundo o relato, ele apenas sentiu os golpes e acabou desmaiando, não conseguindo identificar o autor. O agressor fugiu e, até o momento, não foi identificado.

Na manhã seguinte, a vítima conversou com amigos que estavam no local e foi informada de que o suposto autor seria o ex-namorado da colega de trabalho, que teria chegado ao posto em um veículo Fiat Argo, porém sem mais detalhes que permitissem a identificação.

O homem foi atendido no pronto-socorro da Unimed, onde recebeu diagnóstico de dente quebrado, fratura no nariz e forte inchaço facial. Foi expedida guia para exame no Instituto Médico Legal (IML).

O caso foi registrado como lesão corporal e será encaminhado para a unidade policial responsável pela área dos fatos.

