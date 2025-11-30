Homem é agredido com socos e ameaçado de morte durante discussão no Jardim Araucária

Viatura Plantão Policial - Crédito: Foto: Maycon Maximino/São Carlos Agora

Um homem de 38 anos procurou o Plantão Policial na noite deste sábado (29), após ter sido agredido por um homem no Jardim Araucária, em São Carlos.

Segundo boletim de ocorrência a vítima relatou que ao se aproximar da residência de um conhecido, foi abordado por um homem de aproximadamente 30, pele parda e magro, que teria dito: “CDHU não vai ficar aqui não”. Ao questionar o comentário, o suspeito passou a proferir insultos racistas, incluindo o termo “macaco” e em seguida o agrediu com dois socos — um no rosto e outro no peito.

O homem conseguiu se defender e revidar antes de recuar para a frente de sua casa, mas minutos depois viu o agressor entrar em seu imóvel, retornar com um objeto nas mãos, entrar em um Ford Fusion branco e acelerar na direção dele. A vítima, correu para dentro e trancou o portão.

Na sequência, cerca de cinco homens se aproximaram e tentaram arrombar o portão, sem sucesso. O autor continuou a fazer ameaças, dizendo que “mataria toda a família ainda naquela noite, inclusive esposa e filha”. Assustado, ele acionou a Polícia Militar, que o conduziu a delegacia.

O caso foi registrado como lesão corporal, ameaça e injúria e será investigado pela Polícia Civil.

