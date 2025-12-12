Homem é agredido com pedrada na cabeça

Crédito: Maycon

Uma agressão foi registrada na tarde desta sexta-feira (12) na Rua Antenor Rodrigues de Camargo, no bairro Jacobucci. Um homem — com idade e nome não revelados — foi atingido por uma pedrada na cabeça.

Devido à gravidade da ocorrência, a Unidade de Suporte Avançado (USA) do SAMU foi acionada. Ao chegar no local, a equipe encontrou a vítima consciente e orientada, porém com um corte profundo na cabeça causado pelo impacto da pedra.

A vítima apresentava trauma craniano e recebeu atendimento imediato pela equipe de suporte avançado, sendo posteriormente encaminhada para a Santa Casa de São Carlos.

