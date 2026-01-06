(16) 99963-6036
Segurança

Homem é agredido com golpes de capacete no Jardim Zavaglia

06 Jan 2026 - 09h06Por Da redação
Um homem de 47 anos ficou ferido após ser agredido  no Jardim Zavaglia, em São Carlos, na noite desta segunda-feira (5). 

De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima estava no estabelecimento acompanhada de uma mulher de 31 anos, com quem mantém um relacionamento, quando o ex-marido dela, de 23 anos, entrou no local e passou a provocar discussões. Durante o desentendimento, o autor teria desferido dois socos no peito da vítima.

Ainda segundo o relato, a vítima tentou se defender, mas o agressor passou a utilizar um capacete de motocicleta para golpeá-la, atingindo a cabeça, o que causou lesões na testa e no lado esquerdo do rosto. Após as agressões, o autor deixou o supermercado fazendo ameaças.

 O caso será apurado pela delegacia responsável pela área dos fatos.

