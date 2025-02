Homem é agredido após causar confusão em frente ao HU

Viaturas no local - Crédito: Maycon Maximino

Um homem foi vítima de agressão na noite desta quinta-feira (27) após causar tumulto em frente ao Hospital Universitário (HU), na Avenida Luís Vaz de Camões. Segundo informações, ele teria agredido a companheira dentro da unidade hospitalar, onde o enteado está internado.

Seguranças intervieram e o retiraram do local. No entanto, do lado de fora, ele continuou exaltado e tentou atacar outro enteado, que reagiu e o agrediu com golpes na cabeça. O homem ficou ferido e foi encontrado sangrando na calçada do hospital.

A Polícia Militar foi acionada e conteve o indivíduo, que estava muito alterado. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) também foi chamado e encaminhou o homem novamente ao HU, desta vez como vítima de agressão.

