Homem é agredido ao ser flagrado pela esposa se masturbando

Na madrugada desta sexta-feira (27), um homem de 34 anos procurou a Polícia Civil de São Carlos para relatar ter sido vítima de agressão por parte de sua companheira, durante um episódio ocorrido em sua residência.

Segundo o boletim de ocorrência, a confusão teve início quando a mulher entrou no banheiro sem avisar e flagrou o companheiro em um momento íntimo, se masturbando. Incomodada com a situação, ela teria gravado imagens do homem nu com o próprio celular. Ao ser confrontada, se recusou a apagar o vídeo, o que teria dado início a uma discussão entre o casal.

De acordo com o relato da vítima, ao tentar pegar o celular da companheira, ele foi agredido com uma cabeçada e um soco. O homem afirmou ainda que, tomado pelo nervosismo, acabou revidando a agressão na mesma proporção.

O caso foi registrado como lesão corporal e será encaminhado para a delegacia responsável pela área dos fatos.

