Homem Ã© agredido a pauladas pelo atual companheiro da sua ex

PlantÃ£o Policial - CrÃ©dito: Arquivo/SÃ£o Carlos Agora

Um homem de 27 anos foi agredido com um pedaço de madeira na tarde de domingo (29), no bairro Parque Santa Felícia, em São Carlos. O caso foi registrado como lesão corporal pela Polícia Civil.

De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima relatou que havia levado os filhos para a ex-companheira e, após a entrega das crianças, seguiu até um ponto de ônibus localizado na Rua Francisco Possa, onde aguardava o coletivo.

Ainda segundo o relato, a ex-companheira passou pelo local em um veículo acompanhada do atual companheiro, um homem de 29 anos. Nesse momento, iniciou-se uma discussão entre as partes. Após passar pelo ponto, o veículo retornou e o suspeito desceu, iniciando as agressões.

O agressor teria utilizado um pedaço de madeira para desferir golpes contra a vítima, atingindo principalmente as costas e a mão esquerda. A ação, conforme informado, teria sido registrada em vídeo e presenciada por uma testemunha.

A vítima relatou ainda que já havia tido atritos anteriores com o agressor, mas que esta foi a primeira vez que sofreu agressões físicas.

Após o registro da ocorrência, a vítima foi orientada quanto ao prazo legal para representação criminal e encaminhada para realização de exame no Instituto Médico Legal (IML) para constatação das lesões.

O caso foi encaminhado para investigação pela unidade policial responsável pela área do fato.

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