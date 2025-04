Homem é acusado de descumprir medida protetiva em Ibaté

Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

Um possível caso de descumprimento de medida protetiva será avaliado pela Polícia Civil de Ibaté e teria ocorrido na noite desta terça-feira, 29, em uma casa no Jardim José Giro.

Policiais militares atenderam a ocorrência e apuraram que uma mulher de 32 anos estaria em frente a moradia e o acusado, dentro dela, tomando banho. A PM tentou entrar, porém havia um cadeado no portão.

Questionada, a mulher disse que deixou o companheiro, acusando-o de atos violentos, o que motivou o pedido de medida protetiva e que estaria morando com avó. Porém, a moradia onde convivia com o ‘ex’ seria alugada e as mensalidades pagas por ela e teria ido até lá para tratar os animais de estimação.

Porém, quando chegou, teria visto o ex-companheiro e acionado a PM que perguntou o motivo de estar na casa. Afirmou o acusado que, como saiu com a roupa do corpo para passar a morar com a irmã, teria retornado para buscar roupas e aproveitou para banhar, tratar os animais e colocou o cadeado no portão para se sentir mais seguro.

