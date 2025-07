Homem é acusado de desacatar servidores em unidade do CRAS por causa de cesta básica

Compartilhar no facebook

Guarda Municipal - Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

Um homem de 32 anos causou tumulto na manhã de quinta-feira (17) no Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) do Jardim Jockey Clube, em São Carlos, após se exaltar por não ter recebido a cesta básica no prazo que imaginava ser o correto.

De acordo com o boletim de ocorrência, o homem compareceu à unidade demonstrando comportamento agressivo, desafiador e desrespeitoso com os servidores públicos presentes. Ele foi informado de que o prazo para a entrega da cesta era de até três dias úteis, conforme orientação já conhecida pelos usuários do serviço. Mesmo assim, passou a desacatar verbalmente os funcionários, ameaçando-os e questionando a atuação da equipe.

A Guarda Civil Municipal foi acionada quando o homem passou a abordar outros usuários que aguardavam atendimento. Após a intervenção, ele deixou o local, mas retornou no período da tarde com o mesmo comportamento, exigindo os nomes dos servidores e dos guardas. O caso foi registrado como desacato a funcionário público e encaminhado à delegacia da área para providências legais.

