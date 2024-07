Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

Uma mulher de 29 anos registrou boletim de ocorrência na noite desta segunda-feira, 8, afirmando que tem recebido ameaças de um desconhecido.

Ela reside no Jardim São João Batista e afirmou que no sábado, 6, teria recebido mensagens de áudio onde recebeu as ameaças. Nela, o desconhecido disse que entraria em sua casa e levar todas as suas coisas.

