Homem é acusado de agredir mulher com taco de sinuca em Ibaté

Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

Um homem de 57 anos está sendo acusado de agredir sua ex-companheira, de 49 anos, com um taco de sinuca. O caso ocorreu por volta das 19h50 deste domingo (1º), em Ibaté.

A Guarda Civil Municipal foi acionada por socorristas que prestavam atendimento à vítima, encontrada caída e com ferimentos no braço esquerdo e no tórax. Ao ser questionada, a mulher afirmou ter sido agredida pelo ex-companheiro com o objeto esportivo. Ela também relatou que, em episódio anterior, já havia sofrido agressões por parte do acusado, inclusive chegando a fraturar o braço.

O homem negou as acusações e alegou que, na verdade, foi a ex-companheira quem tentou agredi-lo ao segurar seu pescoço.

A vítima foi encaminhada ao Hospital Municipal Hermínia Morganti, onde recebeu atendimento médico. Já o acusado foi conduzido à Central de Polícia Judiciária (CPJ), onde o caso foi registrado para as providências legais cabíveis.

Leia Também