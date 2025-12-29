Homem é acusado de agredir e furtar o celular da companheira

Plantão Policial -

Um caso envolvendo violência doméstica, lesão corporal, vias de fato e furto foi registrado pela Polícia Civil na madrugada de domingo (28), em uma residência localizada no bairro Jardim São Paulo, em São Carlos.

De acordo com o boletim de ocorrência, a Polícia Civil foi acionada após um desentendimento ocorrido por volta das 3h. A vítima, uma mulher de 45 anos, relatou que retornou à residência após visitar a filha, quando foi questionada pelo companheiro, um homem de 55 anos, sobre onde estaria. Mesmo após explicar a situação, ela afirmou que foi agredida com um tapa no rosto, sem deixar marcas aparentes.

Ainda segundo o registro, o filho da vítima, um jovem de 23 anos, acordou com os gritos da mãe e presenciou a agressão. Ao tentar defendê-la, houve luta corporal entre ele e o agressor, resultando em lesões no cotovelo e joelho direitos do jovem. Apesar dos ferimentos, nenhuma das vítimas precisou de atendimento médico no momento.

O boletim aponta ainda que, durante o conflito, o agressor teria subtraído um cartão bancário e um telefone celular da vítima. O homem deixou o local após o desentendimento, mas retornou posteriormente, quando ocorreu novo confronto, sendo impedido de entrar na residência para evitar novas agressões.

A Polícia Civil registrou o caso como furto, vias de fato, lesão corporal e violência doméstica, com base na Lei Maria da Penha. A mulher solicitou medidas protetivas de urgência, que foram encaminhadas ao Plantão Judiciário. O jovem foi orientado a realizar exame de corpo de delito.

