Homem é acusado de agredir e ameaçar adolescente em Ibaté

Viatura Plantão - Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

Um homem de 28 anos foi conduzido à delegacia de Ibaté na noite deste domingo (20) após ser acusado de agredir e ameaçar uma adolescente de 16 anos, na Rua Dourado, no Jardim Cruzado I.

De acordo com o boletim de ocorrência, o autor teria se desentendido com a vítima por motivos considerados fúteis. Durante a discussão, ele teria a ameaçado com uma faca, desferido um soco e ainda mordido a mão da jovem. A faca utilizada na ação foi localizada jogada na via pública e apreendida pelos policiais militares que atenderam a ocorrência.

A vítima foi acompanhada por sua responsável legal até a delegacia, onde ambas foram orientadas sobre os procedimentos legais.

A ocorrência foi registrada como lesão corporal, ameaça e apreensão de objeto. O caso foi encaminhado para a delegacia da área responsável para prosseguimento das investigações.

