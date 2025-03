Homem Ã© acusado de agredir duas pessoas no centro de SÃ£o Carlos

Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

Um homem, que seria proprietário de dois estabelecimentos comerciais, é acusado de agredir um colaborador e um idoso e ainda tentar agredir uma mulher. O caso teria ocorrido na noite deste domingo, 23, no centro de São Carlos.

As vítimas compareceram na CPJ e narraram o ocorrido às autoridades policiais. Segundo apurado, um motoboy de 23 anos teria prestados serviços ao acusado e depois de tentar receber o valor combinado via contatos, foi até o estabelecimento e após discussão, teria sido vítima de socos e chutes dado pelo acusado que ainda teria agredido um idoso de 76 anos, pai do motoboy e tentado agredir a sua companheira, de 25 anos, com um cone. Ao não conseguir, passou a ameaçá-la.

Após as agressões, as vítimas foram até a Central de Polícia Judiciária prestar queixa. O caso deverá ser investigado.

