Homem é acusado de agredir companheira no Jardim Gonzaga

Crédito: Agência Saúde

Um homem de 68 anos está sendo acusado de agredir sua companheira, de 63 anos, com um soco no rosto, que teria causado um ferimento no supercílio esquerdo. A suposta agressão teria ocorrido por volta das 23h50 deste domingo, dia 1º, em uma residência no Jardim Gonzaga.

De acordo com informações apuradas pela Polícia Militar no local da ocorrência, a vítima relatou que passou a tarde ingerindo bebida alcoólica com o companheiro e, após adormecer, acordou e iniciou-se uma discussão entre o casal. Segundo ela, por motivos que desconhece, o homem a agrediu com um soco no rosto. A mulher precisou ser socorrida pelo SAMU e encaminhada à UPA da Vila Prado para atendimento médico.

O acusado, no entanto, nega a agressão. Em depoimento aos policiais, afirmou que ambos haviam consumido álcool e que a companheira dormiu. Mais tarde, ela teria acordado no momento em que ele discutia com o filho, que seria usuário de drogas. Ainda segundo sua versão, a mulher teria avançado contra ele. O homem alegou ainda que a companheira tem o hábito de se auto lesionar e rasgar as próprias roupas para incriminá-lo.

O caso foi encaminhado à Central de Polícia Judiciária (CPJ) para as providências cabíveis.

