Homem desaparecido em São Carlos é encontrado

Jair Mauricio de Oliveira, de 41 anos, que estava desaparecido desde a última segunda-feira (5), quando saiu de casa para ir ao trabalho, foi encontrado e está recebendo atendimento médico na UPA da Vila Prado, em São Carlos. Os motivos do desaparecimento não foram informados.

De acordo com o Boletim de Ocorrência, João informou à mãe que iria até uma agência da Caixa Econômica Federal e, em seguida, trabalharia em uma loja de açaí na Rua Padre Teixeira. No entanto, o proprietário do estabelecimento confirmou que ele não chegou a comparecer ao local.

A família registrou o desaparecimento no 5º Distrito Policial de São Carlos, através do irmão de Jair.

