terça, 28 de outubro de 2025
Homem desaparece na represa do 29 e Bombeiros fazem buscas

28 Out 2025 - 16h02Por Jessica Carvalho R
Um homem desapareceu no início da tarde desta terça-feira (28) na represa do 29, após entrar na água para nadar e não retornar mais à superfície.

Segundo informações preliminares, ele fazia parte de um grupo de cinco pessoas que estavam no local. O homem, que seria motorista, entrou na represa para nadar e, em determinado momento, desapareceu.

Moradores que estavam nas proximidades acionaram o Corpo de Bombeiros, que enviou equipes especializadas em mergulho para realizar as buscas na água.

A ocorrência segue em andamento e novas informações poderão ser divulgadas ao longo do dia.

