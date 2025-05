Homem desaparece em São Carlos após sair para o trabalho

A Polícia Civil de São Carlos está investigando o desaparecimento de Jair Mauricio de Oliveira, de 41 anos, ocorrido na manhã da última segunda-feira (5). Segundo informações do Boletim de Ocorrência, Jair foi visto pela última vez por volta das 9h30, quando informou à mãe que iria até uma agência da Caixa Econômica Federal e, em seguida, trabalharia em uma loja de açaí localizada na Rua Padre Teixeira. No entanto, ele não compareceu ao local, de acordo com o proprietário do estabelecimento.

O desaparecimento foi comunicado pelo irmão de Jair, que registrou o boletim no 5º Distrito Policial de São Carlos. Segundo o declarante, Jair estava utilizando uma motocicleta de placa BYV3E18, recentemente adquirida e ainda não transferida para o seu nome.

De acordo com Alcides, o irmão sofre de depressão e faz uso de medicamentos controlados.

Leia Também