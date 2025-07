Homem deixa carta e desaparece em São Carlos

Familiares e amigos estão à procura de Mateus Sued, de 32 anos, residente do Bicão, que está desaparecido desde a noite de sábado (5). Segundo o irmão, ele enfrenta um quadro de depressão e deixou uma carta para um amigo com tom de despedida antes de desaparecer.

Mateus é magro, mede aproximadamente 1,73m de altura e saiu de casa a pé. Ele não informou para onde iria e também não há detalhes sobre as roupas que usava no momento do desaparecimento.

A família está desesperada e pede ajuda da população com qualquer informação que possa levar ao paradeiro de Mateus. Quem souber de algo pode entrar em contato com as autoridades ou com os familiares.

Quem tiver informações sobre o paradeiro de Mateus, deve entrar em contato no 190 ( Polícia Militar) ou (16) 992605066 Lucas

