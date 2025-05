Após ir ao médico, homem desaparece e preocupa família

Compartilhar no facebook

22 Mai 2025 - 17h05 Por Jessica C R

Gelson Ricardo de Freitas, de 47 anos, morador da rua Alfredo Claudene Manoel, no residencial Vida Nova está desaparecido desde a última quarta-feira, dia 14 de maio de 2025. Segundo informações da família, ele foi visto pela última vez por volta das 15h, quando saiu para uma consulta médica, mas não retornou para casa após o compromisso.

No momento do desaparecimento, Gelson vestia uma calça jeans azul escuro e uma camiseta preta com estampa de rock e detalhes na cor laranja. Ele estava conduzindo uma motocicleta Honda Titan de cor preta, placa: ESO6G55

A família está preocupada e busca qualquer informação que possa ajudar a localizá-lo. Quem tiver visto Gelson ou souber de alguma pista sobre seu paradeiro deve entrar em contato com a polícia no 190

