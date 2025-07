Homem denuncia agressão e ameaças após buscar filhos na casa da ex no Cidade Aracy

Caso de agressão e ameaças foi registrado no plantão - Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

Um homem procurou a Polícia Civil de São Carlos para denunciar uma agressão e ameaças sofridas no bairro Cidade Aracy, na noite de domingo (13).

Segundo o boletim de ocorrência, ele foi até a residência da ex-companheira para buscar os filhos, quando foi surpreendido pelo atual parceiro dela, que o aguardava com uma barra de ferro. Após uma discussão verbal, o suspeito teria tentado iniciar uma briga. A vítima, então, entrou em um carro de aplicativo para deixar o local, mas ainda foi agredida com um soco no peito pela ex, que o atingiu pela janela do veículo.

Após o episódio, ele afirmou que passou a receber ameaças de morte enviadas por mensagens no WhatsApp tanto da ex-companheira quanto do atual namorado dela. O caso foi registrado como lesão corporal e ameaça.

Leia Também