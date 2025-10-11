(16) 99963-6036
Homem é vítima de extorsão após conversa online em São Carlos

11 Out 2025 - 09h15Por Da redação
Golpe celular - Crédito: Agência BrasilGolpe celular - Crédito: Agência Brasil

Um homem de 24 anos, morador de São Carlos, procurou a Polícia Civil após ser vítima de extorsão ocorrida na noite de sexta-feira (10), por volta das 21h, no bairro Residencial Parque Douradinho. O boletim de ocorrência foi registrado na madrugada deste sábado (11) pela Delegacia Eletrônica.

De acordo com o relato, a vítima contou que havia iniciado uma amizade por meio das redes sociais. Após dois dias de conversa, a pessoa com quem se comunicava afirmou ser menor de idade e passou a solicitar fotos de conotação sexual. Em seguida, o homem foi surpreendido ao perceber que se tratava de um grupo criminoso.

Os estelionatários exibiram dados pessoais e ameaçaram divulgar as informações para familiares e nas redes sociais caso ele não fizesse transferências em dinheiro para diversas contas bancárias. Segundo o boletim, as ameaças e cobranças continuaram mesmo após o primeiro contato de extorsão.

