Homem de 65 anos morre após passar mal e cair próximo de casa em São Carlos

A Polícia Civil investiga a morte de um homem de 65 anos ocorrida na noite deste domingo (10), em São Carlos.

De acordo com informações do boletim de ocorrência, ele havia almoçado na casa da filha e, ao retornar para sua residência, foi encontrado caído ao lado de seu veículo, que estava estacionado na rua com o porta-malas aberto. Uma testemunha que passava pelo local acionou o resgate.

A vítima foi levada para a Santa Casa, onde deu entrada em parada cardiorrespiratória e com um ferimento na testa. Apesar dos esforços médicos, não resistiu. Segundo familiares, o homem tinha histórico de hipertensão e câncer de pele, fazendo uso contínuo de medicamentos.

O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para exame necroscópico, e a Polícia Civil apura as circunstâncias do caso.

