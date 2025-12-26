Homem de 61 anos morre após queda dentro de casa em São Carlos

Pronto Socorro Santa Casa - Crédito: Divulgação

Um homem de 61 anos morreu após sofrer uma queda acidental dentro da própria residência, no Jardim Lutfalla, em São Carlos. O caso foi registrado pela Polícia Civil como morte acidental e suspeita, sem indícios de crime.

De acordo com o boletim de ocorrência, o fato aconteceu no dia 18 de dezembro, por volta das 20h, quando a vítima se dirigia ao banheiro e apresentou um mal-estar, com tontura, vindo a perder o equilíbrio e cair de costas, batendo a cabeça no chão. A queda provocou um ferimento na cabeça, com sangramento.

A esposa acionou decidiu levar o marido por meios próprios até a Santa Casa de São Carlos, onde ele foi atendido e medicado. Em razão do traumatismo cranioencefálico, o homem permaneceu internado para a realização de exames complementares. Ainda segundo o relato, ele possuía diagnóstico de câncer.

A vítima ficou hospitalizada desde o dia da queda, mas não resistiu e morreu na tarde do dia 23 de dezembro. O óbito foi constatado pelo médico responsável, que solicitou o encaminhamento do corpo ao Instituto Médico-Legal (IML) para os procedimentos de praxe.

