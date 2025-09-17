Homem de 60 anos morre após acidente de moto em São Carlos

Pronto Socorro Santa Casa - Crédito: Divulgação

Um homem de 60 anos morreu na manhã desta terça-feira (16) após complicações de um acidente ocorrido em julho deste ano, em São Carlos.

Segundo o boletim de ocorrência, a vítima conduzia uma motocicleta Suzuki Yes 125 quando perdeu o controle e colidiu contra uma árvore na rotatória próxima a uma escola no dia 24 de julho. Ele foi socorrido pelo SAMU e encaminhado à Santa Casa, onde permaneceu internado desde então.

O falecimento foi constatado por volta das 5h50 de hoje, após quase dois meses de internação. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para exame necroscópico.

