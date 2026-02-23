Homem de 57 anos desaparece após sair de casa na Vila Morumbi

Luiz Antonio Tico de 57 anos está desaparecido desde a manhã da última sexta-feira (20), em São Carlos

De acordo com o boletim de ocorrência, ele saiu de sua residência, na rua Icaraí, no bairro Vila Morumbi, por volta das 8h30, sem informar o destino e não retornou. No momento da saída, vestia calça jeans cinza, blusa preta de mangas curtas e tênis cinza claro da marca Ferracini, além de carregar uma mochila preta. Segundo a família, ele costuma portar seus documentos pessoais, tem a barba branca e apresenta dificuldade para caminhar, pois é manco de um dos pés em razão de uma fratura antiga.

Um colega de trabalho informou que o homem teria sido visto em um estabelecimento nas proximidades do Mercadão Municipal, pouco antes do desaparecimento.

Quem tiver informações sobre seu paradeiro, deve entrar em contato no 190 ( Polícia Militar)

