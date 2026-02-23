(16) 99963-6036
segunda, 23 de fevereiro de 2026
Segurança

Homem de 57 anos desaparece após sair de casa na Vila Morumbi

23 Fev 2026 - 14h05Por Jessica CR
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
Homem de 57 anos desaparece após sair de casa na Vila Morumbi -

Luiz Antonio Tico de 57 anos está desaparecido desde a manhã da última sexta-feira (20), em São Carlos

De acordo com o boletim de ocorrência, ele saiu de sua residência, na rua Icaraí, no bairro Vila Morumbi, por volta das 8h30, sem informar o destino e não retornou. No momento da saída, vestia calça jeans cinza, blusa preta de mangas curtas e tênis cinza claro da marca Ferracini, além de carregar uma mochila preta. Segundo a família, ele costuma portar seus documentos pessoais, tem a barba branca e apresenta dificuldade para caminhar, pois é manco de um dos pés em razão de uma fratura antiga.

Um colega de trabalho informou que o homem teria sido visto em um estabelecimento nas proximidades do Mercadão Municipal, pouco antes do desaparecimento. 

Quem tiver informações sobre seu paradeiro, deve entrar em contato no 190 ( Polícia Militar)

Leia Também

Comerciante acusa funcionário de agressão
Estava alterado15h28 - 23 Fev 2026

Comerciante acusa funcionário de agressão

São Carlos registra 26 mortes no trânsito em 2025; número é 16,1% menor que no ano anterior
Trânsito 14h11 - 23 Fev 2026

São Carlos registra 26 mortes no trânsito em 2025; número é 16,1% menor que no ano anterior

Mulher é rendida por homem armado de faca e assaltada na Vila Carmem
Segurança09h18 - 23 Fev 2026

Mulher é rendida por homem armado de faca e assaltada na Vila Carmem

Motorista com sinais de embriaguez e flagrado dirigindo em zigue-zague; filho estava no carro
Ibaté 09h05 - 23 Fev 2026

Motorista com sinais de embriaguez e flagrado dirigindo em zigue-zague; filho estava no carro

Assaltantes rendem homem e levam R$ 380 em São Carlos
Segurança09h00 - 23 Fev 2026

Assaltantes rendem homem e levam R$ 380 em São Carlos

Últimas Notícias