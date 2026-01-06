(16) 99963-6036
terça, 06 de janeiro de 2026
Segurança

Homem de 56 anos desaparece no Cidade Aracy; familiares pedem ajuda

06 Jan 2026 - 18h09Por Jessica Carvalho R
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
Homem de 56 anos desaparece no Cidade Aracy; familiares pedem ajuda -

José Pacheco dos Santos, de 56 anos, morador da rua Tertulina Maria dos Santos, no bairro Cidade Aracy, está desaparecido desde o mês passado. 

Segundo a família, ao irem até a residência de José, encontraram o imóvel aberto e sem qualquer informação que pudesse indicar o seu paradeiro. Desde então, ele não manteve contato com parentes, amigos ou conhecidos, o que aumentou a preocupação.

Ainda de acordo com os familiares, buscas já foram realizadas em hospitais, unidades de pronto atendimento e no Instituto Médico Legal (IML), porém, até o momento, não há registros ou informações que ajudem a localizar o morador.

Quem tiver qualquer informação que possa contribuir para encontrar José Pacheco dos Santos deve entrar em contato imediatamente com a Polícia Militar pelo telefone 190.

Leia Também

Homem é preso por tráfico de drogas após ação do Canil da Guarda Municipal no Boa Vista
Segurança18h17 - 06 Jan 2026

Homem é preso por tráfico de drogas após ação do Canil da Guarda Municipal no Boa Vista

Trator é furtado durante a madrugada na região de Água Vermelha
Segurança13h42 - 06 Jan 2026

Trator é furtado durante a madrugada na região de Água Vermelha

Motociclista sofre queda em alça de acesso da rodovia Washington Luís
Segurança13h42 - 06 Jan 2026

Motociclista sofre queda em alça de acesso da rodovia Washington Luís

Proprietário pede ajuda para localizar veículo roubado no Jardim Bandeirantes
Segurança12h28 - 06 Jan 2026

Proprietário pede ajuda para localizar veículo roubado no Jardim Bandeirantes

PF prende casal acusado armazenar conteúdo de abuso sexual infantojuvenil em São Carlos
"Olho de Thundera"09h50 - 06 Jan 2026

PF prende casal acusado armazenar conteúdo de abuso sexual infantojuvenil em São Carlos

Últimas Notícias