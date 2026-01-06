Homem de 56 anos desaparece no Cidade Aracy; familiares pedem ajuda

José Pacheco dos Santos, de 56 anos, morador da rua Tertulina Maria dos Santos, no bairro Cidade Aracy, está desaparecido desde o mês passado.

Segundo a família, ao irem até a residência de José, encontraram o imóvel aberto e sem qualquer informação que pudesse indicar o seu paradeiro. Desde então, ele não manteve contato com parentes, amigos ou conhecidos, o que aumentou a preocupação.

Ainda de acordo com os familiares, buscas já foram realizadas em hospitais, unidades de pronto atendimento e no Instituto Médico Legal (IML), porém, até o momento, não há registros ou informações que ajudem a localizar o morador.

Quem tiver qualquer informação que possa contribuir para encontrar José Pacheco dos Santos deve entrar em contato imediatamente com a Polícia Militar pelo telefone 190.

