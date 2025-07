Homem de 53 anos morre engasgado com pedaço de carne em São Carlos

Compartilhar no facebook

USA SAMU - Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

Um homem de 53 anos morreu na noite deste domingo (6), após se engasgar com um pedaço de carne em uma residência localizada na Rua Riskala Hadade, no bairro Parque Sisi, em São Carlos.

Segundo informações do boletim de ocorrência, a vítima não era parente da moradora da casa, mas frequentava o local com frequência por ser amigo da família. Durante a refeição, ele se engasgou e passou mal. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado, mas apesar dos esforços da equipe médica, o óbito foi constatado no local.

A médica responsável atestou como provável causa da morte uma “obstrução de via aérea seguida de parada respiratória”. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de São Carlos para exames complementares.

