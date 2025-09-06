Homem de 53 anos morre após passar mal em casa no Cidade Aracy

USA SAMU - Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

Um homem de 53 anos morreu na noite desta sexta-feira (5), após passar mal em sua residência, no bairro Cidade Aracy, em São Carlos.

De acordo com o boletim de ocorrência, a filha encontrou o pai caído no chão ao retornar do trabalho, por volta das 18h30, e acionou o SAMU. O homem foi levado até a UPA do Cidade Aracy, onde já chegou inconsciente.

Segundo relatório médico, ele apresentava ausência de movimentos respiratórios e cardíacos, pupilas não reativas e sinais de cianose. Foram feitas tentativas de reanimação, mas o óbito foi constatado às 19h03.

Ainda de acordo com o documento, o homem não tinha comorbidades conhecidas, mas era etilista de longa data. O corpo foi encaminhado ao Serviço de Verificação de Óbitos (SVO) para exames complementares.

A Polícia Civil registrou o caso como morte natural.

