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Homem de 53 anos desaparece apÃ³s sair de acampamento e famÃ­lia pede ajuda

26 Mar 2026 - 09h07Por Jessica Carvalho R
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Homem de 53 anos desaparece apÃ³s sair de acampamento e famÃ­lia pede ajuda -

A família de Jair Norberto de Oliveira de 53 anos está em busca de informações que possam levar ao seu paradeiro após seu desaparecimento no dia 11 de março. 

De acordo com informações divulgadas por familiares, ele é conhecido pelo apelido de “Cabelo de Fogo”. No dia em que foi visto pela última vez, ele usava roupas pretas e tênis azul da marca Olympikus.

Ainda segundo o relato, ele saiu de um acampamento ligado ao movimento sem-terra, utilizando uma bicicleta Caloi nas cores cinza e rosa, e não retornou mais nem deu notícias.

A família pede a colaboração da população. Qualquer informação que possa ajudar nas buscas pode ser repassada diretamente pelo telefone 190 ( Polícia Militar)

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