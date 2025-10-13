Homem de 51 anos é preso após furtar loja e trocar de roupa dentro do estabelecimento em São Carlos

Crédito: Maycon Maximino

Um furto inusitado foi registrado na tarde desta segunda-feira (13), na área central de São Carlos, em um comércio localizado na esquina das ruas Jesuino de Arruda e Episcopal.

Segundo informações, o autor, um homem de 51 anos, entrou discretamente no estabelecimento, sem ser notado pelos funcionários. Ele foi até o estoque da loja, onde revirou prateleiras e separou diversos produtos, entre eles roupas de cama, toalhas e outros itens têxteis, escolhendo cuidadosamente o que iria levar.

Durante a ação, o suspeito encheu uma caixa grande com os produtos e, de forma inusitada, trocou toda a roupa que usava, vestindo calça, camiseta e tênis novos retirados do próprio estoque. Antes de deixar o local, ele ainda urinou no chão do depósito e saiu carregando a caixa com os objetos furtados — tudo isso sem que ninguém percebesse.

A Polícia Militar foi acionada após receber uma denúncia de um comerciante na Avenida São Carlos, próximo à Rua 15 de Novembro, informando que um homem com atitudes suspeitas estava dentro de uma farmácia e poderia cometer um furto.

Rapidamente, a equipe se deslocou ao local e abordou o suspeito. Dentro da caixa que carregava, foram encontrados diversos produtos ainda com etiquetas da loja. Os policiais também perceberam que as roupas que ele vestia eram novas e da mesma marca dos itens furtados.

Diante da situação, os PMs retornaram à loja, onde encontraram o estoque todo revirado e com sinais de urina no chão. A encarregada do estabelecimento, que no momento verificava as câmeras de segurança, confirmou o furto e reconheceu o autor nas imagens.

O homem foi detido em flagrante e conduzido à Central de Polícia Judiciária (CPJ) de São Carlos, onde permaneceu à disposição da Justiça.

