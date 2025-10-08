Homem de 47 anos morre após ser encontrado caído na rua

Pronto Socorro Santa Casa - Crédito: Divulgação

Um homem de 47 anos faleceu na tarde de terça-feira (7), na Santa Casa de São Carlos, após permanecer internado por mais de duas semanas. Segundo o boletim de ocorrência, ele havia sido encontrado desacordado em Ibaté, no dia 22 de setembro, caído na via pública, nas proximidades de um Supermercado, na Rua Eduardo Apréia.

Populares que passavam pelo local acionaram o socorro, e a vítima foi encaminhada inicialmente ao hospital de Ibaté, de onde foi transferida, no mesmo dia, para a Santa Casa de São Carlos devido à gravidade do seu estado de saúde.

Durante o período de internação, o homem apresentou lesões orgânicas graves, incluindo comprometimentos renal, hepático e neurológico, conforme atestado pelo médico responsável. O óbito foi constatado às 12h10 desta terça-feira.

O corpo foi removido pela Funerária Santa Terezinha ao Instituto Médico Legal (IML) de São Carlos, onde será realizado o exame necroscópico para determinar a causa da morte.

A Polícia Civil registrou o caso como morte suspeita, sem causa determinante aparente, e o boletim foi elaborado no Plantão Policial de São Carlos.

