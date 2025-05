Homem de 47 anos é encontrado morto em residência no Jardim Paraíso

Compartilhar no facebook

Uma fatalidade marcou a noite desta quarta-feira, 28, quando E.A.S., 47 anos, foi encontrado morto em sua residência, na rua Conselheiro Soares Brandão, no Jardim Paraíso. Ele morava com os pais.

Segundo o irmão da vítima, ele seria usuário de crack e estaria com suspeita de tuberculose e estaria fazendo exames. Porém, na noite desta quarta, estaria sem vida no quarto da casa onde mora. Uma equipe do SAMU constatou sua morte e o corpo foi encaminhado ao IML para apurar a causa da morte. O fato foi registrado em BO na CPJ.

