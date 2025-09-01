Homem de 47 anos é encontrado morto dentro de residência em São Carlos

USA SAMU - Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

Um homem de 47 anos foi encontrado morto no final da tarde de domingo (31), em uma casa localizada na Rua Manoel Dias, no Conjunto Habitacional Jardim Bicão, em São Carlos. O caso foi registrado como morte suspeita.

De acordo com o boletim de ocorrência, uma parente da vítima compareceu ao Plantão Policial e relatou ter sido avisada pelo proprietário do imóvel, que mora nos fundos da mesma residência.

Segundo o relato, pela manhã o morador teria perguntado ao vizinho sobre um medicamento e, diante da negativa, foi orientado a procurar uma farmácia. Após retornar, lavou roupas e permaneceu em casa. No início da tarde, o proprietário notou a ausência de movimentação na residência e decidiu verificar, encontrando a porta entreaberta. Ao entrar, viu o homem deitado na cama, já sem vida.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e a Polícia Militar foram acionados, assim como a funerária, que retirou o corpo do local.

A Polícia Científica foi acionada e a autoridade policial requisitou exame necroscópico para apurar a causa da morte. O caso foi registrado como morte súbita, sem causa aparente, e será analisado pelo delegado titular.

