Homem é preso em flagrante por furto em loja no Centro de São Carlos

Viatura de Polícia Militar - Crédito: Lourival Izaque

Um homem de 45 anos foi preso em flagrante na madrugada desta segunda-feira (28), suspeito de envolvimento em um furto a um estabelecimento comercial localizado na Avenida São Carlos, na região central da cidade.

De acordo com a Polícia Militar, o suspeito foi abordado por volta da 1h, nas proximidades do CEME, na Vila Monteiro, enquanto caminhava com uma mochila aparentemente nova. A abordagem aconteceu cerca de meia hora após o registro de um furto em uma loja de roupas, onde criminosos arrombaram a porta de entrada e subtraíram diversas peças de vestuário.

Durante a revista, os policiais encontraram na mochila oito camisetas, uma blusa de moletom, um óculos de sol e moedas. A proprietária da loja reconheceu os produtos como sendo do seu comércio, com exceção do óculos. O prejuízo estimado com os itens furtados ultrapassa R$ 1.000.

O homem alegou que teria recebido os objetos de desconhecidos e negou participação no furto. No entanto, diante das evidências e do reconhecimento das mercadorias, foi autuado em flagrante por furto qualificado. Ele foi conduzido ao Centro de Triagem de São Carlos, onde aguardará audiência de custódia.

