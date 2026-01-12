Homem de 44 anos morre após passar mal em chácara

IML de São Carlos - Crédito: arquivo

Um homem de 44 anos morreu de forma súbita na tarde da última sexta-feira (9) em uma chácara localizada na zona rural de Brotas (SP), na região do Broa.

De acordo com informações registradas no boletim de ocorrência, a vítima estava sozinha na propriedade desde o dia anterior. Por volta das 16h, ele entrou em contato com a esposa relatando que não estava se sentindo bem. Diante da situação, familiares foram até o local.

Ao chegarem à chácara, os familiares encontraram vizinhos já dentro da propriedade. O homem foi socorrido e levado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Vila Prado, em São Carlos, porém chegou ao local já sem sinais vitais.

Ainda segundo o registro policial, os familiares informaram não ter conhecimento de que a vítima possuía doença grave ou fazia uso de medicação controlada. O caso foi registrado como morte súbita, sem causa determinante aparente, e será apurado pelas autoridades competentes.

A Polícia Civil elaborou o boletim de ocorrência e encaminhou o caso para os procedimentos legais.

