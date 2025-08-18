(16) 99963-6036
Segurança

Homem de 43 anos morre após engasgar em residência em São Carlos

18 Ago 2025 - 09h24Por Da redação
Um homem de 43 anos morreu na noite de domingo (17), em uma residência localizada na Rua Abel Giongo, no bairro Vila Faria, em São Carlos.

De acordo com o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada para atender a ocorrência de morte suspeita. No local, familiares relataram que o homem era usuário de drogas e álcool e também fazia uso de medicamento controlado. No final da tarde, ele teria chegado em casa alterado e, em determinado momento, passou a vomitar, vindo a se engasgar com o próprio fluido.

Um dos irmãos tentou realizar manobras de reanimação, mas não obteve sucesso. O SAMU também foi chamado, e a equipe médica constatou o óbito. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de São Carlos, e a causa da morte será apurada por exames periciais.

A Polícia Civil registrou o caso como morte súbita, sem causa determinante aparente.

