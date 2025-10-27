Homem de 39 anos está desaparecido em São Carlos; família procura por informações

Tiago Rodrigues Torrenho, 39 anos, está desaparecido desde a noite de 25 de agosto, em São Carlos. A família registrou um Boletim de Ocorrência relatando que ele não fez mais contato desde então.

Segundo o documento, a mãe de Tiago, informou que, na noite do desaparecimento, telefonou para o filho e ele teria dito que estava em uma amiga e retornaria “mais tarde”. Contudo, o retorno não aconteceu e ele não foi mais localizado.

Ainda conforme o registro policial, a mãe contou que vizinhos viram o filho entrando em um veículo, branco. Desde então, não houve nenhuma nova informação sobre o paradeiro dele.

A Polícia Civil orienta que qualquer pessoa que tenha visto Tiago ou possua informações que possam ajudar a localizá-lo entre em contato com a polícia no 190

A família segue em busca do homem e pede apoio da população para obter notícias.

