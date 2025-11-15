Homem de 39 anos é preso após ameaçar ex-companheira e descumprir medida protetiva em São Carlos

Viatura Plantão Policial -

Um homem de 39 anos foi preso em flagrante na madrugada deste sábado (15) após descumprir uma medida protetiva e ameaçar de morte sua ex-companheira, de 37 anos, no bairro Cidade Aracy, em São Carlos. O caso foi registrado pela Polícia Militar na Rua Antônio das Graças Generoso.

Segundo o boletim de ocorrência, os policiais foram acionados via COPOM depois que a vítima relatou que o ex-marido estava em frente ao portão de sua residência, proferindo xingamentos e ameaças. Ela também informou que possui uma medida protetiva de urgência vigente contra ele.

Ao chegarem ao local, os policiais encontraram o agressor a cerca de 50 metros da casa. Durante a abordagem, foi localizada uma faca presa em sua cintura. Os militares deram voz de prisão, mas o homem resistiu, sendo necessário o uso de força moderada para contê-lo.

O agressor foi encaminhado ao Plantão Policial, onde recusou atendimento médico. Em consulta ao sistema, a Polícia Civil confirmou que a vítima possui medida protetiva ativa, já ratificada judicialmente. Diante do descumprimento e das ameaças, o delegado lavrou o flagrante e determinou o indiciamento.

A autoridade policial representou ainda pela conversão da prisão em preventiva, destacando que o homem já descumpriu medidas protetivas anteriores e que a vítima corre risco real, uma vez que ele estava armado e fez novas ameaças de morte.

O suspeito foi recolhido à cadeia local, onde permanecerá à disposição da Justiça.

