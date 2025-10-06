(16) 99963-6036
segunda, 06 de outubro de 2025
Antenor Garcia

Homem de 38 anos é agredido pela companheira em São Carlos

06 Out 2025 - 09h20Por Da redação
Viaturas plantão policial - Crédito: Maycon MaximinoViaturas plantão policial - Crédito: Maycon Maximino

Um homem de 38 anos foi agredido pela companheira na noite de domingo (5), em uma residência localizada no bairro Antenor Garcia, em São Carlos. O caso foi registrado pela Polícia Civil como lesão corporal.

De acordo com o boletim de ocorrência, o homem relatou que saiu à procura da namorada, de 35 anos, após perceber indícios de que ela havia feito uso de entorpecentes. Ele contou que a encontrou e a convenceu a subir em sua motocicleta, levando-a até uma igreja onde o filho dela estava. No entanto, a mulher teria deixado o local correndo, aparentemente constrangida.

Mais tarde, o homem voltou a encontrá-la e a levou até sua casa, momento em que as agressões começaram. Segundo o relato, a mulher desferiu socos, chutes e golpes com pedaços de madeira contra ele. 

O caso foi registrado no Plantão Policial e será encaminhado à delegacia responsável pela área para as providências cabíveis.

