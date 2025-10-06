Homem de 38 anos é agredido pela companheira em São Carlos

Um homem de 38 anos foi agredido pela companheira na noite de domingo (5), em uma residência localizada no bairro Antenor Garcia, em São Carlos. O caso foi registrado pela Polícia Civil como lesão corporal.
De acordo com o boletim de ocorrência, o homem relatou que saiu à procura da namorada, de 35 anos, após perceber indícios de que ela havia feito uso de entorpecentes. Ele contou que a encontrou e a convenceu a subir em sua motocicleta, levando-a até uma igreja onde o filho dela estava. No entanto, a mulher teria deixado o local correndo, aparentemente constrangida.
Mais tarde, o homem voltou a encontrá-la e a levou até sua casa, momento em que as agressões começaram. Segundo o relato, a mulher desferiu socos, chutes e golpes com pedaços de madeira contra ele.
O caso foi registrado no Plantão Policial e será encaminhado à delegacia responsável pela área para as providências cabíveis.